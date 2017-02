Lyon : Aulas chambre quand même les Verts !

Lyon : Aulas chambre quand même les Vert s ! « Par Romain Lantheaume - Le 06/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu 2-0 par l’AS Saint-Etienne dimanche en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a concédé une quatrième défaite en cinq matchs toutes compétitions confondues. Alors que les Gones traversent leur deuxième crise de la saison, le président rhodanien, Jean-Michel Aulas, s’est tout de même permis de titiller le voisin forézien à la suite de ce derby houleux. "L’OL n’est pas mort. L’ambition est de terminer dans les quatre premiers et si possible dans les trois premiers, je pense que c’est encore possible. Je soutiendrai Bruno (Genesio, ndlr) jusqu’au bout de la saison où on sera, comme tous les ans, devant Saint-Etienne en championnat", a glissé le boss de l'OL dans des propos rapportés par RMC. Les Lyonnais feraient bien de se réveiller alors car l’ASSE est revenue à un point seulement du 4e du championnat (avec un match en plus). Les Lyonnais feraient bien de se réveiller alors car l’ASSE est revenue à un point seulement du 4e du championnat (avec un match en plus).

