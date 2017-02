Lyon : Aulas beau joueur après le derby

Interrogé après la défaite contre l’AS Saint-Etienne (2-0) ce dimanche en Ligue 1, le président de l’Olympique Lyonnais n’a pas cherché d’excuses. Le dirigeant a simplement reconnu la supériorité des Verts dans ce derby.

"On est déçu d'être tombé sur plus fort que nous, a réagi le patron du club rhodanien. Il faut savoir l'accepter. On a manqué d'engagement et Saint-Etienne a mieux joué le coup. C'est un résultat qui fait mal."

A noter que l’entraîneur Bruno Genesio n’est pas menacé selon les mots de JMA, qui prône "l’union sacrée" après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues.