Cameroun : Moukandjo rend hommage à Nkoulou

Euphorique après le sacre du Cameroun, vainqueur de la finale de la CAN 2017 contre l’Egypte (2-1) ce dimanche, Benjamin Moukandjo (28 ans, 32 sélections et 8 buts) a tenu à rendre hommage à Nicolas Nkoulou (26 ans, 52 sélections et 1 but), auteur du but de l’égalisation.

"Je suis heureux pour Nico, a réagi l’attaquant de Lorient au micro de beIN Sports. C’est un joueur extraordinaire, c’est un exemple. Une fois de plus, il a montré sa grande classe. Il n’était pas titulaire, il est entré en cours de match, mais qu’est-ce qu’il nous a fait du bien ! J’ai tellement envie de l’embrasser ! C’est un frère, c’est un ami."

Héros de toute une nation, le défenseur central va revenir à Lyon avec le plein de confiance.