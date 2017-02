ASSE : L. Perrin - "un vrai derby !" Par Eric Bethsy - Le 05/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fier du succès de l'AS Saint-Etienne dans le derby contre l'Olympique Lyonnais (2-0), pour le compte de la 23e journée de championnat, Loïc Perrin (31 ans, 18 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a mis en avant l'état d'esprit des Verts. "On a fait un vrai derby ! On a vraiment mis les ingrédients qu'il fallait en début de match, s'est réjoui le défenseur central interrogé par Canal+. On a plié le match assez rapidement, cela a été un peu plus dur par la suite. Mais on a su conserver le résultat. C'est une belle récompense pour nous et pour tous les supporters." Impériale dans les duels, l'ASSE a fait exploser les Lyonnais dans tous les sens du terme, Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso ayant perdu leurs nerfs, d'où leur expulsion en fin de rencontre. Impériale dans les duels, l'ASSE a fait exploser les Lyonnais dans tous les sens du terme, Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso ayant perdu leurs nerfs, d'où leur expulsion en fin de rencontre.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+