Lyon : M. Gonalons - "ça fait mal"

Après la défaite dans le derby contre l’AS Saint-Etienne (2-0) ce dimanche en championnat, le milieu de l’Olympique Lyonnais Maxime Gonalons (27 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) n’a pas caché sa frustration. Le capitaine des Gones estime que son équipe a manqué d’intensité dans les duels.

"On s’est fait bouffer dans les duels tout simplement, a regretté l’international français au micro de Canal+. On sait que dans ce genre de matchs, c’est primordial. C’est inconcevable de jouer un derby comme on l’a joué ce soir. C’est interdit, on n’a pas le droit. Je suis Lyonnais, je sais ce que ça représente, je peux vous dire que ça fait mal."

D’autant que l’OL enregistre une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues.