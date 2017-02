CAN : Egypte 1-2 Cameroun (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 05/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mené 1-0 à la pause, le Cameroun a finalement remporté la Coupe d'Afrique des Nations en disposant de l'Egypte 2-1 en finale ce dimanche soir à Libreville (Gabon). Les Lions Indomptables ont pu compter sur leurs joueurs évoluant en Ligue 1 ou y étant passé pour décrocher la 5e couronne de leur histoire. Les Pharaons prenaient assez rapidement les devants dans cette rencontre. Servi par Salah, Elneny ne manquait pas l'occasion de tromper Ondoa d'une frappe du plat du pied au premier poteau (1-0, 22e). Les Lions Indomptables revenaient dans la partie après le repos. Sur un centre du Lorientais Moukandjo, le Lyonnais Nkoulou, entré en première période à la place de Teikeu, blessé, égalisait d'une tête rageuse (1-1, 59e). A force de pousser, les Camerounais finissaient par arracher la décision en fin de rencontre. A l'entrée de la surface égyptienne, l'ancien Valenciennois et Lorientais Aboubakar enchaînait dribble et volée qui laissait le portier adverse El-Hadary sans réaction (1-2, 88e) ! Le Cameroun, avec une sélection largement rajeunie en prévision de l'édition 2019 organisée sur son sol, a donc réussi un exploit que personne n'attendait. A force de pousser, les Camerounais finissaient par arracher la décision en fin de rencontre. A l'entrée de la surface égyptienne, l'ancien Valenciennois et Lorientais Aboubakar enchaînait dribble et volée qui laissait le portier adverse El-Hadary sans réaction (1-2, 88e) ! Le Cameroun, avec une sélection largement rajeunie en prévision de l'édition 2019 organisée sur son sol, a donc réussi un exploit que personne n'attendait.

