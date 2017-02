Nancy : J. Cétout - "je me prends pour un ninja"

Buteur face à Nantes (2-0 pour l’ASNL) ce dimanche en championnat, le milieu de Nancy Julien Cétout (29 ans) a inscrit son tout premier but en Ligue 1. Une réalisation peu académique et très chanceuse.

"Mon but ? Je me prends pour un ninja ! Je la vois arriver, je sais que si je ne la prends pas en une touche, ça va être un peu compliqué, a raconté le Nancéien sur beIN Sports. J’ai de la chance, elle rebondit et ça lobe le gardien. Un but chanceux mais ça compte. Ça nous donne le break et tant mieux. J’espère que ça va lancer ma série de buts."

Nancy s’est trouvé un nouveau buteur…