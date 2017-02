Nnates : Riou a identifié le problème

Après la défaite à domicile contre Nancy (2-0), pour le compte de la 23e journée de championnat, le gardien de Nantes Rémy Riou (29 ans, 18 matchs en L1 cette saison) a pointé du doigt le manque d’efficacité offensive des Canaris.

"Quand on ne marque pas nos occasions, on est vite puni, a résumé le portier nantais au micro de beIN Sports. (…) Il y avait un très bon contenu. Malheureusement, on pêche offensivement et on se fait contrer derrière. C’est malheureux, il va falloir vite rebondir."

Les coéquipiers de Riou tenteront de réagir à Bastia mercredi (19h), toujours en championnat.