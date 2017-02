TFC : P. Dupraz - "j'ai du matos" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 05/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une série de 4 défaites consécutives en championnat, Toulouse s'est réveillé en dominant Angers 4-0 ce dimanche. Avec ses nouvelles recrues Andy Delort et Corentin Jean, le TFC a réalisé un festival offensif en seconde période. Entrés en fin de match, Ola Toivonen et Jimmy Durmaz ont eux aussi participé à la fête. De quoi rendre optimiste Pascal Dupraz pour la suite de la saison. "Ces deux joueurs me permettent d'équilibrer les temps de jeu dans un secteur où la forme est extrêmement fluctuante. Andy et Corentin ont fait un très bon match. Leurs performances sont très encourageantes. La performance d'Andy montre qu'on met l'équipe adverse sur le reculoir. Il a encore à peaufiner les automatismes et sa condition physique mais c'est un joueur qui aime le foot et moi j'aime ce genre de joueurs. Après il y aussi les autres et quand je me retourne je vois que j'ai du matos sur le banc de touche et le mérite en revient au président Sadran", a souligné l'entraîneur des Violets après la rencontre. 10e du classement, Dupraz aimerait aller voir un peu plus haut. 10e du classement, Dupraz aimerait aller voir un peu plus haut.

