Lyon : M. Yanga-Mbiwa - "on était des animaux" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 05/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le derby entre Saint-Etienne et Lyon ce dimanche s'annonce encore très chaud. La saison dernière, Mapou Yanga-Mbiwa (27 ans, 17 matchs en L1 cette saison) s'était rendu pour la première fois dans le Chaudron avec les Gones et s'en souvient très bien. "J’ai découvert le derby la saison dernière. À Lyon, ça allait. À Saint-Étienne, je ne connaissais pas et franchement, on était des animaux pour eux, raconte le défenseur lyonnais dans Le Progrès. Je ne savais pas que l’on avait le droit de lancer des boules de neige ou autre chose sur les joueurs à l’échauffement. C’est chaud, ils le disent eux-mêmes, c’est le Chaudron. À Lyon, on est assez cool quand on les reçoit, mais eux, c’est no limit. C’est choquant mais on est prêts. C’est une équipe qui est toujours dans le combat, Si on ne se laisse pas sortir de notre match, on peut leur faire mal. Les Stéphanois vont tout faire pour nous chiper le ballon. Si on résiste, notre technique et notre intelligence de jeu vont prendre le dessus." L'intelligence de jeu de l'ancien Montpelliérain n'est pourtant pas ce qui saute le plus aux yeux. L'intelligence de jeu de l'ancien Montpelliérain n'est pourtant pas ce qui saute le plus aux yeux.

