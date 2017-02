Monaco : Germain ne veut pas de "faux espoirs"

Un bon match nul (1-1) à Paris le week-end dernier, une large victoire contre l’OGC Nice (3-0) samedi… En l’espace d’une semaine, l’AS Monaco a frappé fort en laissant ses deux concurrents pour le titre à trois points. Pas de quoi s’enflammer pour l’attaquant monégasque Valère Germain (26 ans, 22 matchs et 8 buts en L1 cette saison).

"Gagnons d'abord les matchs à venir, on verra où ça nous mène, a tempéré l’ancien Niçois au micro de Téléfoot. Il faut être tranquille et ne pas donner de faux espoirs à tout le monde. En début de saison, l'objectif était d'être dans les deux premiers. On verra où on est en fin de saison."

On commence à s’y habituer, les Monégasques ne se contentent pas de petits écarts…