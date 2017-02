Lyon : l'avertissement de Gonalons « Par Eric Bethsy - Le 05/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Eliminé de la Ligue des Champions et des deux coupes nationales, l’Olympique Lyonnais a laissé s’échapper le trio de tête en championnat. Une situation inacceptable pour le capitaine Maxime Gonalons (27 ans, 16 matchs et 1 but en L1 cette saison) qui a prévenu ses coéquipiers avant le derby contre l’AS Saint-Etienne ce dimanche (21h). "On ne peut pas être fier de notre parcours, a confié le milieu de terrain au quotidien Le Parisien. On est éliminé dans les deux coupes, on s’est fait sortir en C1 et en L1 on a du retard… Les objectifs à Lyon sont élevés, c’est normal, on est bien payé, on a des statuts importants. On a une fierté, on a un blason, il faut le respecter et pour ça, il faut se mettre le cul par terre, se mettre minable et se reprendre. Ne pas terminer sur le podium, ça serait un échec. La Ligue des Champions est vitale pour le club, vitale pour nous." Tout autre résultat qu’une victoire à Geoffroy-Guichard éloignerait encore un peu plus l’OL de son objectif. Tout autre résultat qu’une victoire à Geoffroy-Guichard éloignerait encore un peu plus l’OL de son objectif.

