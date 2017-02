L1 : Saint-Etienne 2-0 Lyon (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 05/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- On craignait que ce derby soit plus électrique que passionnant. Il n'en a rien été (sauf la dernière minute). Dans une grosse ambiance à Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-Etienne, bien plus conquérante que l'Olympique Lyonnais, qui a fini la rencontre à neuf, s'est logiquement imposée 2-0. Un score vite acquis puis conservé jusqu'au bout grâce à de gros efforts collectifs fournis. Plus conquérants que les Gones, les Verts étaient rapidement récompensés. Après une erreur de relance de Yanga-Mbiwa, Monnet-Paquet ne manquait pas l'occasion d'ajuster Lopes (1-0, 9e). Les Rhodaniens pensaient égaliser dans la foulée mais la tête de Tolisso échouait sur l'équerre du but de Moulin, complètement battu. Bruno Genesio n'en revenait pas. Dans la foulée, Monnet-Paquet pouvait s'offrir le doublé mais le cadre se dérobait cette fois. Ce derby tenait toutes ses promesses après un quart d'heure de jeu. Assez fébrile et nerveux jusque-là, Lopes brillait ensuite en sortant une parade magistrale sur une tête de Perrin. Avant de s'incliner à nouveau face à Hamouma, plus rapide une fois lancé en profondeur par Söderlund (2-0, 23e). Jean-Michel Aulas pouvait faire la grimace en tribune. Morts de faim, les Stéphanois étouffaient les Lyonnais. Lacazette était introuvable, Depay se faisait lui manger par Malcuit. Au retour des vestiaires, Ghezzal, entré à la place d'un Fekir très nerveux, inquiétait d'entrée Moulin. Le remplaçant de Moulin était de nouveau décisif ensuite devant Depay. Le Néerlandais cédait assez vite sa place à un Valbuena tout de suite bien plus percutant. On peut se demander pourquoi Genesio a choisi de se passer de l'un de ses hommes en forme au coup d'envoi... Durant le dernier quart d'heure, les Gones continuaient de pousser pour au moins réduire l'écart mais les Verts restaient concentrés jusqu'au bout. Dans le temps additionnel, Ghezzal, averti à deux reprises, et Tolisso, qui voulait venger son copain en découpant Lemoine, étaient même exclus. Grâce à ce beau succès, l'ASSE, 5e, revient à un petit point de l'OL, qui compte un match en moins, au classement. Le podium s'éloigne un peu plus encore pour Lyon qui a perdu gros à Geoffroy-Guichard. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

