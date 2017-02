Bordeaux : Carrasso critique la goal-line « Par Eric Bethsy - Le 05/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C’est confirmé, la goal-line technology peut se tromper. Demandez donc au gardien des Girondins de Bordeaux Cédric Carrasso (35 ans, 9 matchs en L1 cette saison). Face au Stade Rennais (1-1) samedi, pour le compte de la 23e journée de championnat, le portier a vu la montre de l’arbitre Sébastien Desiage vibrer pour signaler que le ballon avait entièrement dépassé la ligne de but, ce qui n’était pas du tout le cas ! En effet, l’outil a confondu la sphère avec un maillot jaune… "C’est toujours la même histoire, s’est plaint Carrasso après la rencontre. Est-ce qu’on peut toujours se fier à l’informatique ? Sur l’action, je récupère le ballon juste devant la ligne. J’ai un pied dedans, mais on voit bien que le ballon n’est pas entré. Mais la montre de l’arbitre a vibré à cause de mon maillot, parce qu’il était jaune. Je le saurai pour la prochaine fois, je pense que je vais changer de couleur. S’il avait appliqué le règlement à la lettre, ça aurait été un but terrible." Voilà qui devrait relancer la polémique sur cette goal-line déjà critiquée par le passé. Voilà qui devrait relancer la polémique sur cette goal-line déjà critiquée par le passé.

