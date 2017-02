Caen : Garande confirme le problème de Delort « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 05/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très critiqué l'été dernier pour s'être mis en arrêt de travail afin de rejoindre les Tigres de Monterrey au Mexique, Andy Delort (25 ans) s'est justifié en affirmant que le Stade Malherbe de Caen lui avait décelé un problème cardiaque (voir la brève d'hier à 13h13). Une version confirmée par l'entraîneur caennais, Patrice Garande. "Delort a dit la vérité sur son problème physique, n'a pas caché le technicien normand après la victoire de son équipe à Guingamp (1-0), dans des propos rapportés par L'Equipe. S'il n'y a pas eu de réaction du club, c'est parce que vous n'avez pas à être au courant quand un joueur a un problème médical. L'entraîneur, le président, le directeur sportif, personne n'a le droit de communiquer sur ça. Il n'y a que le joueur qui peut le faire. Il a été en arrêt de travail chez nous. Il n'a pas signé une licence parce qu'il y avait un problème. Il le dit maintenant. Nous, on a géré un dossier normal. Ne me demandez pas exactement ce que c'était, parce que le terme médical je l'ai oublié." "Parallèlement à ça, il y avait la volonté du joueur d'aller jouer au Mexique, a quand même rappelé Garande. On a fait un mélange des deux. Il est ensuite revenu à l'entraînement, parce qu'il a consulté d'autres spécialistes. Au club, une commission s'est réunie pour examiner son dossier et nous a donné son feu vert pour signer sa licence. À partir de là, il a réintégré l'effectif et s'est entraîné. Tout ça a été perturbé par sa volonté de partir. Le premier jour avant qu'on décèle ce problème, il n'était pas à la reprise de l'entraînement. C'est à part, il y a le comportement du joueur dans une situation et, après, il y a un problème médical." Les torts seraient donc partagés. Les torts seraient donc partagés.

