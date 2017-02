Monaco : Jardim pas surpris par Falcao Par Pierre-Damien Lacourte - Le 04/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- De retour à Monaco l'été dernier après deux années catastrophiques à Manchester United et Chelsea, Radamel Falcao (30 ans, 17 matchs et 14 buts en L1 cette saison), encore auteur d'un doublé contre Nice (3-0), semble avoir retrouvé toutes ses sensations cette saison. Mais Leonardo Jardim n'est pas surpris. "Quand on m'a posé la question au sujet de Falcao en début de saison, j'ai dit que j'étais sûr qu'il ferait la différence cette année. Parce que c'est un joueur de top niveau. Mon staff et moi avons effectué une gestion avec lui afin qu'il puisse revenir. Mais la qualité a toujours été là. Il a un peu moins de force qu'à Porto ou à l'Atletico Madrid. Mais il a plus d'expérience. Il reste un grand buteur. J'espère que ses blessures appartiennent au passé. Aujourd'hui, il est bien dans le groupe, il est content et travaille bien. Et moi, je suis très très content de travailler avec un attaquant de cette qualité", a fait savoir l'entraîneur monégasque après la démonstration des siens. Cavani, Falcao, Balotelli, Lacazette... La Ligue 1 dispose quand même de quelques buteurs de tout premier plan. Cavani, Falcao, Balotelli, Lacazette... La Ligue 1 dispose quand même de quelques buteurs de tout premier plan.

