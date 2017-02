Nice : Favre n'abdique pas « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 04/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bien que corrigé 3-0 à Monaco, Lucien Favre refuse d'abdiquer à la tête de Nice dans la course au titre. "Le résultat de 0-0 à la mi-temps n'est pas illogique. Ils ont une grosse occasion sur une perte de balle. Nous, on a essayé de bien jouer. On a même fait des belles actions. Puis, on a pris un but parfaitement évitable. L'équipe a eu une super réaction mais en revanche, on a parfois oublié que, quand on attaque il faut aussi revenir défendre. C'était trop ouvert par moments. Même si c'est un beau but, le deuxième but est évitable aussi. Si on reste à 1-0, c'est différent. Monaco court beaucoup, presse beaucoup et tout le monde le fait. On est déçus mais il ne faut pas exagérer la défaite. Monaco, c'est très fort. Ils ont fini premier de leur poule en Ligue des Champions. Ils sont très efficaces. Très, très efficaces... Maintenant, on va se concentrer sur le prochain match. On a besoin de réagir", a commenté l'entraîneur du Gym après le match. Les Niçois, relégués à 3 points des Monégasques, reçoivent Saint-Etienne mercredi. Les Niçois, relégués à 3 points des Monégasques, reçoivent Saint-Etienne mercredi.

