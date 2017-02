Dijon : mission impossible pour Varrault Par Youcef Touaitia - Le 04/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Battu par le Paris Saint-Germain (1-3) ce samedi soir, lors de la 23e journée de Ligue 1, Dijon n'a pas à rougir de sa prestation. Malgré tout, le défenseur central Cédric Varrault (37 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) estime que la marche était beaucoup trop grande pour espérer l'emporter. "On aurait bien aimé faire quelque chose contre Paris, à domicile. Mais on ne joue pas dans la même catégorie. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à tenir plus longtemps. Mais comme d'habitude, on a tenté de mettre notre jeu en place pour nous jauger face à une équipe d'un tel niveau. Ce soir, il y avait une grosse classe d'écart. Mais ça nous permet d'apprendre pour continuer à travailler", a soutenu le capitaine bourguignon au micro de beIN Sports. Pour se maintenir, Dijon devra récupérer des points face à des adversaires directs pour le maintien. Pour se maintenir, Dijon devra récupérer des points face à des adversaires directs pour le maintien.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+