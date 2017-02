PSG : pour Rabiot, ce n'est pas cher payé Par Youcef Touaitia - Le 04/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur de Dijon (3-1) ce samedi soir, lors de la 23e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est emparé de la deuxième place du classement. Coupable sur le but encaissé, le milieu de terrain Adrien Rabiot (21 ans, 15 matchs et 1 but en L1 cette saison) estime que l'addition aurait pu être plus salée pour le club promu. "C’était compliqué. Ils ont joué chez eux. On savait qu’ils allaient être en place. Ils ont joué les contres. C’était mieux en seconde période quand on a été plus juste. On a trouvé des brèches, on a pas mal tenté. Il y avait toujours un pied, un poteau, une tête. Le score aurait pu être plus lourd", a commenté l'international tricolore au micro de beIN Sports. L'essentiel pour Paris est d'avoir pris trois points cruciaux dans la course au titre. L'essentiel pour Paris est d'avoir pris trois points cruciaux dans la course au titre.

