Monaco : R. Falcao - "une grande équipe"

Une semaine après son nul à Paris (1-1), Monaco a encore marqué les esprits en dominant Nice 3-0 dans un derby qui a tenu toutes ses promesses. Impressionnants de maîtrise collective, les Monégasques sont bien favoris pour le titre désormais.

"On a très bien joué, nous avons une grande équipe avec de l’ambition et on l’a montré ce soir, a réagi Radamel Falcao, auteur d'un doublé, après la rencontre. Cette victoire, ça nous donne beaucoup de motivation. Il reste beaucoup de matchs et ils sont tous très importants. Mais c’était le derby, tout le monde voulait gagner."

Les Monégasques comptent désormais 3 points d'avance sur les Niçois en tête du classement.