Arsenal : toujours le même coupable pour Wenger

Déjà suspendu, le manager d'Arsenal Arsène Wenger, qui a suivi depuis les tribunes la défaite de son équipe à Chelsea ce samedi (1-3), s'en est encore pris à l'arbitre après la rencontre.

"Bien sûr qu'il y avait faute (sur le premier but des Blues). Bellerin était complètement KO dans le vestiaire, il ne savait même pas qu'il y avait eu but. Les arbitres sont plus sévères, maintenant, dans les tacles au sol que dans le jeu aérien. Le but est accordé, et à 1-0, Chelsea est toujours très fort pour défendre et dangereux en contre-attaque, regrettait le technicien français à l'issue de la partie. Mais on n'a pas assez créé, on n'a pas été dangereux dans notre possession, on a perdu trop de ballons contre une équipe aussi bonne en contre-attaque."

Relégué à 12 points de Chelsea, Arsenal a dit adieu au titre ce week-end.