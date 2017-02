L1 : Montpellier 2-1 Bastia (fini)

Montpellier a enfoncé un peu plus Bastia en bas de tableau en s'imposant 2-1. Alors que les Corses se montraient rapidement dangereux, Diallo trouvant le sommet de la barre du but de Jourdren, de retour dans le onze de départ, les Héraultais marquaient sur leur première véritable occasion par Mounié, d'une belle reprise sur un coup de pied arrêté (1-0, 17e). Le Sporting parvenait à égaliser par Crivelli, plus prompt que Jourdren pour marquer sur un mauvais renvoi de la défense montpelliéraine (1-1, 34e). Plus dangereux, les Bastiais n'auraient pas volé un second but avant le repos.

Mais en deuxième période, bien servi par Ikoné dans le dos de la défense, Mounié ajustait parfaitement Leca (2-1, 64e). Le joueur prêté par le PSG trouvait ensuite la barre transversale. L'exclusion de Djiku en fin de match ruinait les derniers espoirs bastiais. Au coup de sifflet final, le président délégué de Montpellier, Laurent Nicollin, pouvait féliciter son nouvel entraîneur, Jean-Louis Gasset.