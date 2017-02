OM : une première "malheureuse" pour Sertic

Pour sa première sous le maillot marseillais, Grégory Sertic (27 ans, 18 matchs et 1 but en L1 cette saison) s'est incliné 1-0 à Metz vendredi. Difficile pour le milieu de terrain qui a tenté de donner son maximum.

"J’ai essayé de faire des choses simples. Une première, c’est toujours compliqué, on veut toujours trop en faire. J’ai essayé de faire jouer mes coéquipiers, de compenser les attaques adverses. Ça a été mon rôle : jouer le plus simple possible, me rassurer. J’ai essayé de faire le maximum, mais il y a eu cette défaite. C’est malheureux", a commenté l'ancien Bordelais sur le site officiel du club phocéen.

Sertic et l'OM essaieront de se racheter à domicile contre Guingamp mercredi.