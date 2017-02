L1 : Montpellier 1-1 Bastia (mi-tps)

A la pause, Montpellier et Bastia sont dos à dos (1-1). Alors que les Corses se montraient rapidement dangereux, Diallo trouvant le sommet de la barre du but de Jourdren, de retour dans le onze de départ, les Héraultais marquaient sur leur première véritable occasion par Mounié, d'une belle reprise sur un coup de pied arrêté (1-0, 17e). Le Sporting parvenait à égaliser par Crivelli, plus prompt que Jourdren pour marquer sur un mauvais renvoi de la défense montpelliéraine (1-1, 34e). Plus dangereux, les Bastiais n'auraient pas volé un second but avant le repos.