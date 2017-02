L1 : Guingamp-Caen, les compos

A l'occasion de la 23e journée de Ligue 1, Guingamp affronte Caen ce samedi soir (20h). Pour cette partie, l'entraîneur breton Antoine Kombouaré doit composer sans Ikoko et Privat, blessés. Côté normand, le coach Patrice Garande est privé de Dabo et Sané, blessés, tandis que Leborgne et Alhadhur sont laissés à la disposition de la réserve. Seube et Bessat sont bien présents. Voici les compositions des deux équipes :

Guingamp : Johnsson - Martins-Pereira, Kerbrat, Sorbon, Marçal - Deaux, Diallo, Didot - De Pauw, Briand, Coco.

Caen : Vercoutre - Da Silva, Yahia, Adéoti - Guilbert, Delaplace, Féret, Bessat - Rodelin, Santini, Louis.