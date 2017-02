L1 : Monaco 0-0 Nice (mi-tps)

A la pause, le score est toujours de 0 à 0 entre Monaco et Nice. Mais on ne s'est pas ennuyé une seconde. Sous les yeux de Didier Deschamps présent dans les tribunes d'un Louis II bien garni, ce match démarrait sur un très bon rythme, avec des occasions de part et d'autre et de gros duels. Après une bonne volée d'Eysseric de peu à côté, Bernardo Silva, encore intenable sur son côté droit, obligeait Cardinale à s'employer sur sa ligne. Ce choc très attendu entre les deux premiers du classement tient toutes ses promesses.