PSG : Motta parti pour encore rester ?

PSG : Motta parti pour encore reste r ? « Par Youcef Touaitia - Le 04/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain Thiago Motta (34 ans, 20 matchs en L1 cette saison) a répété à de nombreuses reprises qu'il pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Sauf que l'Italien n'est plus si sûr. En effet, l'ancien Barcelonais, qui désire rapidement devenir entraîneur, multiplie les prestations intéressantes ces dernières semaines et pourrait décider de poursuivre l'aventure une année de plus. A ce titre, le quotidien Le Parisien nous informe que le joueur a rendez-vous avec sa direction à la mi-mars, après la double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des Champions, afin de discuter de son avenir au sein du club. Nos confrères annoncent que "ce dossier doit être traité en direct par le président Nasser Al-Khelaïfi", preuve de l'importance de Motta chez le champion de France. La publication annonce également qu'en cas d'échec des négociations, deux cadors figureraient dans le viseur des dirigeants de la capitale afin de succéder au Transalpin : les joueurs du Bayern Munich Arturo Vidal (29 ans, 15 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) et de l'AS Rome La publication annonce également qu'en cas d'échec des négociations, deux cadors figureraient dans le viseur des dirigeants de la capitale afin de succéder au Transalpin : les joueurs du Bayern Munich Arturo Vidal (29 ans, 15 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) et de l'AS Rome Radja Nainggolan (28 ans, 21 matchs et 4 buts en Serie A cette saison). Deux pistes très intéressantes qui témoignent du grand chantier à venir pour le PSG en cas de départ de Motta.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+