PSG : ce qui a changé pour Cavani « Par Youcef Touaitia - Le 04/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Exilé sur les ailes durant trois ans, l'attaquant Edinson Cavani (29 ans, 20 matchs et 21 buts en L1 cette saison) revit au Paris Saint-Germain depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic vers Manchester United. L'Uruguayen l'assure, son repositionnement en pointe change beaucoup de choses. "Ce qui a changé par rapport à l'année dernière ? J'évolue désormais en pointe. Rien d'autre n'a changé. Mon état d'esprit et mes coéquipiers demeurent les mêmes. J'ai toujours aussi faim de succès, toujours autant envie de réaliser le plus de belles choses possibles avec ce club, j'ai les mêmes sensations qu'à mon arrivée à Paris. L'unique différence, c'est que je joue maintenant attaquant de pointe. C'est là que j'aurais aimé être aligné dès mon arrivée à Paris", a confié El Matador dans un entretien accordé au site de l'UEFA. "Mais je pense avoir quand même fait ce qui était attendu de moi lorsque je jouais là où on me le demandait. Je suis très heureux d'avoir retrouvé le centre de l'attaque. C'est mon poste préféré. Je prends énormément de plaisir en match comme à l'entraînement. J'espère que ça durera !", a continué le Sud-Américain.

