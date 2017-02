PSG : Larqué sceptique avant le Barça

Le 14 février, le Paris Saint-Germain recevra le FC Barcelone lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre cruciale dans la saison du champion de France que redoute tout particulièrement le consultant Jean-Michel Larqué.

"Le PSG a fait ce qu’il fallait, pas moins pas plus. Dorénavant, on rentre dans le dur parce qu’il faut rattraper Monaco et Nice. Et puis arrive le Tourmalet du football : le Barça. La façon de jouer, je n’ai rien vu d’extraordinaire, ni de catastrophique. Je suis sceptique mais pas perplexe. J’attends de voir", a commenté l'ancien Vert sur les ondes de RMC.

Peu importe son début de saison, le PSG affrontera toujours ce Barça dans la peau d'un outsider.