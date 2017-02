L1 : Montpellier-Bastia, les compos probables

Montpellier affronte Bastia ce samedi soir (20h) pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Pour ce match, le nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset est privé de Rémy, suspendu. En revanche, les recrues Pokorny, Dolly et Mbenza sont bien présentes. Côté corse, le tacticien François Ciccolini est privé de Squillaci et Bengtsson, blessés. Crivelli et Cahuzac sont eux de retour de suspension alors que Coulibaly est revenu de la CAN. Voici les compositions probables des deux équipes.

Montpellier : Pionnier - Deplagne, Hilton, Mukiele, Roussillon - Skhiri, Sylla - Sessègnon, Boudebouz, Ikoné - Mounié.

Bastia : Leca - Djiku, Rose, Marange, Keita - Cahuzac, Oniangué - Saint-Maximin, S. Diallo, Danic - Crivelli.