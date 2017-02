L1 : Lille-Lorient, les compos probables

A l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, Lille rencontre Lorient ce samedi soir (20h). Pour cette partie, le coach nordiste Patrick Collot peut compter sur le retour de la CAN de Sliti, mais également sur cinq de ses sept recrues hivernales : Junior Alonso, Xeka, Bahlouli, El Ghazi et Kishna. En revanche, Enyeama et Mavuba sont blessés. Côté merlu, l’entraîneur Bernard Casoni doit faire sans Ciani, blessé. Incertains, Peybernes, Mesloub et Marveaux sont bien présents. Moukandjo dispute lui toujours la CAN. Voici les compositions probables des deux équipes.

Lille : Maignan - Corchia, Soumaoro, Basa, Béria - Amadou, Bissouma - El Ghazi, Benzia, Bauthéac - De Préville.

Lorient : Lecomte - Moreira, Peybernes, Bellugou, Le Goff - Wakaso, Mvuemba, Mesloub - S. Marveaux, Waris, Philippoteaux.