L1 : Bordeaux-Rennes, les compos probables

Bordeaux accueille Rennes ce samedi soir (20h) lors de la 23e journée de Ligue 1. Pour cette partie, le coach girondin Jocelyn Gourvennec récupère ses deux blessés, Sabaly et Toulalan, et a décidé de convoquer deux de ses recrues hivernales, Jovanovic et Sankharé. En face, l’entraîneur breton Christian Gourcuff doit faire sans M’Bolhi, Mexer et Bensebaini, blessés, tandis que Mubele n’est toujours pas qualifié pour jouer. En revanche, Amalfitano fera ses grands débuts avec les Rouge et Noir. Voici les compositions probables des deux équipes.

Bordeaux : Carrasso - Sabaly, Lewczuk, Pallois, Pellenard - Plasil, Toulalan, Sankharé - Malcom, Laborde, Ménez.

Rennes : Costil - Danzé, P. Mendes, Gnagnon, Baal - Amalfitano, Prcic, André, Kalulu - Y. Gourcuff, Sio.