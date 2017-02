EdF : Grenier n'a pas dit son dernier mot « Par Eric Bethsy - Le 04/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté à la Roma pour la deuxième partie de saison, Clément Grenier (26 ans, 5 sélections) espère se relancer après plusieurs mois difficiles à l’Olympique Lyonnais. Autre objectif pour le milieu de terrain : porter à nouveau le maillot de l’équipe de France. "J'ai pour objectif de retrouver l'équipe de France que j'ai quittée juste avant la Coupe du monde, a annoncé la recrue romaine. Pour moi, cela passe par un grand club. Et la Roma fait partie de ces grands clubs qui peuvent me permettre de continuer à avancer dans mes objectifs individuels. Mais il faut être performant au quotidien à l'entraînement et les jours de match." Contraint de déclarer forfait juste avant le Mondial 2014, Grenier n’a plus jamais été rappelé depuis ce coup dur. Autant dire que la route sera très longue... Contraint de déclarer forfait juste avant le Mondial 2014, Grenier n’a plus jamais été rappelé depuis ce coup dur. Autant dire que la route sera très longue...

