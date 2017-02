Caen : Delort avait un problème au coeur « Par Eric Bethsy - Le 04/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé cet hiver à Toulouse, Andy Delort (25 ans) s’est fait une mauvaise réputation en Ligue 1 depuis son bras de fer à Caen l’été dernier. Mais de son côté, l’ancien joueur des Tigres UANL assure qu’il n’a pas boycotté l’entraînement. En effet, les médecins caennais lui avaient diagnostiqué un problème au cœur. "Je fais ma visite médicale et le docteur me dit que j’ai un problème au cœur, a raconté Delort à Canal+ Sport. J’étais seul, ma femme est en vacances. Il me dit donc que j’ai un problème au cœur, que beaucoup de joueurs l’ont mais que c’est quand même dangereux, que je peux faire une crise cardiaque sur le terrain. Dans le bureau j’appelle mon père en pleurant parce qu’on me parlait de choses graves. J’en parle aussi à Xavier Gravelaine (ndlr, directeur général du SMC) qui était aussi en panique. (...) J’ai appelé mon agent, je tremblais, je pleurais..." "On est parti voir des spécialistes, les meilleurs en France je pense, on fait tout ce qu’il fallait, et tout allait bien. Je n’avais pas de problème particulier. On a ramené les papiers qui disaient que je pouvais faire mon métier de footballeur professionnel. (...) Ce n’est pas moi qui aie décidé de ne pas aller à l’entrainement, je tenais à le dire. Ça ne s’est pas passé comme ça", a corrigé l’avant-centre, qui avait préféré garder le secret jusqu’ici afin de ne pas effrayer les clubs intéressés. "On est parti voir des spécialistes, les meilleurs en France je pense, on fait tout ce qu’il fallait, et tout allait bien. Je n’avais pas de problème particulier. On a ramené les papiers qui disaient que je pouvais faire mon métier de footballeur professionnel. (...) Ce n’est pas moi qui aie décidé de ne pas aller à l’entrainement, je tenais à le dire. Ça ne s’est pas passé comme ça", a corrigé l’avant-centre, qui avait préféré garder le secret jusqu’ici afin de ne pas effrayer les clubs intéressés.

