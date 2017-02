OM : Gomis défend Payet « Par Eric Bethsy - Le 04/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Entrée en jeu en début de seconde période à Metz (1-0) vendredi, pour le compte de la 23e journée de championnat, la recrue de l’Olympique de Marseille Dimitri Payet (29 ans, 1 apparition en L1 cette saison) n’a pas réussi à faire la différence. Pas de quoi inquiéter son coéquipier Bafétimbi Gomis (31 ans, 22 matchs et 13 buts en L1 cette saison). "Il revient, ça fait un mois qu'il n'a pas joué, a rappelé l’attaquant marseillais en zone mixte. Avec tout ce qu'il s'est dit pendant son transfert, il a besoin de digérer. Ils vont le remettre en confiance. Je pense qu'il est rentré et qu'il a fait de bonnes choses, que ce soit aujourd'hui ou face à Lyon (victoire 2-1 ap mardi en Coupe de France). Il va revenir. Vous connaissez tout le talent qu'il a dans les pieds." En attendant, l’OM laisse filer des points précieux dans la course aux places européennes. En attendant, l’OM laisse filer des points précieux dans la course aux places européennes.

