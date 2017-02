OM : déçu, Garcia pense déjà à la suite

Battu à Metz (0-1) ce vendredi soir, lors de la 23e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a raté une énorme occasion de se rapprocher de l'Olympique Lyonnais, 4e. Une grosse déception pour l'entraîneur Rudi Garcia.

"On savait que c'était un match piège. Si on ne peut pas le gagner, il faut au moins savoir ne pas le perdre. On paie le prix de la Coupe de France, jouer trois jours après 120 minutes, ce n'est pas un cadeau, mais ce n'est pas une excuse, a estimé le coach olympien au micro de Canal + Sport. On n'a rien fait pour échapper à la malchance ce soir. Bravo à Metz, qui a joué avec ses arguments mais pour nous, ce sont trois points perdus. Heureusement, on rejoue assez vite, avec tout de même cinq jours pour récupérer. Il faudra impérativement battre Guingamp mercredi prochain."

Un succès crucial pour ne pas être largué par les équipes de tête.