Metz : Hinschberger ne s'enflamme pas Par Youcef Touaitia - Le 03/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur face à l'Olympique de Marseille (1-0) ce vendredi soir, lors de la 23e journée de Ligue 1, Metz a réalisé un joli coup dans l'optique du maintien. Pour l'entraîneur Philippe Hinschberger, les trois points vont faire énormément de bien aux Grenats. "C'est une belle victoire, avec de bonnes entrées en jeu et un beau coup franc. Ça a été dur pendant 30 minutes mais on a été mieux ensuite et on a bien fini. On est content car on se repositionne en gagnant à l'arraché ce soir, on s'accroche", s'est félicité le coach messin au micro de Canal + Sport. Grâce à ce succès, Metz pointe au 13e rang et prend quatre unités d'avance sur Bastia, 18e. Grâce à ce succès, Metz pointe au 13e rang et prend quatre unités d'avance sur Bastia, 18e.

