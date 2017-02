PSG : Maxwell, le coup de blues pour Ibra « Par Youcef Touaitia - Le 03/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Grand ami de Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 22 matchs et 14 buts en Premier League cette saison), le latéral gauche Maxwell (35 ans, 9 matchs en L1 cette saison) ne le cache pas : l’attaquant de Manchester United lui manque énormément ainsi qu’à ses coéquipiers au Paris Saint-Germain. "Le PSG sans Ibrahimovic, c’est très différent d’un PSG avec Ibrahimovic. Sa qualité technique sur le terrain nous manque, et son leadership dans le vestiaire aussi. Son départ a été un gros coup dur", a regretté le Brésilien sur les ondes de la Cadena SER. Hormis Edinson Cavani, qui s’amuse depuis le départ du Scandinave, les Parisiens ont forcément du mal à se remettre du départ d’Ibrahimovic, qui faisait la pluie et le beau temps du côté de la capitale. Hormis Edinson Cavani, qui s’amuse depuis le départ du Scandinave, les Parisiens ont forcément du mal à se remettre du départ d’Ibrahimovic, qui faisait la pluie et le beau temps du côté de la capitale.

