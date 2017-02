Lorient : l'énorme coup de gueule de Casoni « Par Youcef Touaitia - Le 03/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lanterne rouge de Ligue 1, Lorient ne parvient pas à décoller malgré l'arrivée de Bernard Casoni sur le banc. Très irrité ces derniers jours, l'entraîneur breton s'est lâché dans les colonnes du quotidien Ouest-France. En cause, le style de jeu trop offensif qui caractérise les Merlus depuis les années Christian Gourcuff. "Je fais ce constat : à Lorient, l’investissement défensif est moindre que l’investissement offensif. Pendant des années, ils (les joueurs, ndlr) ont entendu que l’on s’en sortait avec le jeu. Quand on est à Lorient, c’est le football, on joue au ballon. Il n’y a que ça. Que ça dans la bouche, que ça dans les têtes. Non ! Le football ce n’est pas ça, a pesté l'ancien Marseillais. Le football, c’est quand tu as le ballon, mais aussi quand tu ne l’as pas. On n’a jamais parlé défensif ici à Lorient, je pense. Ce qui n’était pas une priorité, il faut que ça en devienne une." Il ne faudra pas que ça tarde car la saison s'écoule et Lorient glisse doucement mais sûrement vers la Ligue 2... Il ne faudra pas que ça tarde car la saison s'écoule et Lorient glisse doucement mais sûrement vers la Ligue 2...

