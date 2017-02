PSG : le Barça toujours sur Marquinhos Par Youcef Touaitia - Le 03/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Voilà un feuilleton qui n’est pas près de se refermer. Titulaire depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, le défenseur central Marquinhos (22 ans, 17 matchs en L1 cette saison) reste toujours dans le viseur du FC Barcelone. A en croire AS, le club catalan pourrait revenir à la charge l’été prochain pour le Brésilien, sous contrat jusqu’en juin 2019 et actuellement en négociations pour prolonger. Si certains peuvent voir une tentative de déstabilisation à moins de deux semaines du 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre les deux formations, on a néanmoins du mal à croire que ce soit vraiment le but d’un quotidien madrilène. Si certains peuvent voir une tentative de déstabilisation à moins de deux semaines du 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre les deux formations, on a néanmoins du mal à croire que ce soit vraiment le but d’un quotidien madrilène.

