OM : les adieux d’Evra à la Juventus Par Youcef Touaitia - Le 03/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Fraîchement débarqué du côté de l’Olympique de Marseille, le latéral gauche Patrice Evra (35 ans, 1 match en L1 cette saison) n’oubliera jamais la Juventus Turin. L’international tricolore a rendu un dernier hommage à son ancienne formation, où il a évolué durant deux ans et demi. "Je voudrais juste vous remercier de tout mon cœur pour toutes ces années ici et pour votre soutien. Je vous aime vraiment, du plus profond de mon cœur. Forza Juve, je serai toujours un joueur de la Juve dans mon cœur. Merci pour tout, et n’oubliez pas : I love this game !", a lâché le Marseillais sur les réseaux sociaux. La classe ! La classe !

