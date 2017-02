OM : un ancien Bordelais défend Sertic « Par Youcef Touaitia - Le 03/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Menacé de mort par certains supporters des Girondins de Bordeaux, qui n’ont pas apprécié son transfert vers l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain Gregory Sertic (27 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) peut compter sur l’ancien gardien aquitain, Gaëtan Huard. "Je ne comprends pas toujours tous les gens qui peuvent critiquer. On est en libre circulation au niveau du travail dans l’Europe. Greg Sertic est en fin de contrat, à partir du moment où il ne s’entend pas avec les Girondins... Il avait peut-être envie de découvrir autre chose. Il ne demande pas à partir en plein contrat, mais en fin de contrat", a commenté le natif de Montargis au micro de Gold FM. "Il a une opportunité d’aller à Marseille, c’est une opportunité très intéressante. Pourquoi aller à Marseille serait interdit ? Les transferts entre Marseille et Bordeaux, j’en fais partie, ce sont les clubs qui ont échangé le plus de joueurs dans un club ou dans l’autre. Cela fait partie du monde du travail, du monde du football, il faut accepter les choix", a poursuivi Huard. "Il a une opportunité d’aller à Marseille, c’est une opportunité très intéressante. Pourquoi aller à Marseille serait interdit ? Les transferts entre Marseille et Bordeaux, j’en fais partie, ce sont les clubs qui ont échangé le plus de joueurs dans un club ou dans l’autre. Cela fait partie du monde du travail, du monde du football, il faut accepter les choix", a poursuivi Huard.

