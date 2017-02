L1 : Metz 1-0 Marseille (fini) Par Youcef Touaitia - Le 03/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- En panne d’inspiration, l’Olympique de Marseille s’est fait surprendre par une solide équipe de Metz (0-1) ce vendredi soir, lors de la 23e journée de Ligue 1. Sereins, les Phocéens posaient rapidement le pied sur le ballon. En face, la formation messine ne paniquait pas et restait bien regroupée dans l’axe. Pressants, les Marseillais butaient sur un excellent Didillon, décisif à deux reprises devant Sarr et Thauvin. Si la partie ne manquait pas de rythme, l’OM avait de plus en plus de mal à se rapprocher de la surface adverse alors que les Grenats se contentaient d’évoluer en contre. Au fil des minutes, les joueurs de Metz prenaient même plus d’initiatives mais rien de bien concret pour déstabiliser les hommes de Rudi Garcia. Juste avant la pause, les locaux auraient pu bénéficier d'un penalty pour une faute de Sertic sur N’Guette mais l'arbitre ne bronchait pas. C'était chaud pour Marseille ! Après la pause, la partie ne décollait pas. L’occasion pour le coach olympien de lancer Gomis et Payet afin de donner plus de poids à l’attaque. Deux changements qui ne changeaient pas grand-chose puisque l’OM manquait cruellement d’imagination dans le camp adverse. Ni l’ancien Hammer, ni Cabella, ne parvenait à cadrer leurs tentatives lointaines. Preuve que ce n’était pas la soirée de l’OM, Falette touchait même la barre de Didillon sur une déviation involontaire... Un coup de chance qui enflammait les Messins, dangereux à deux reprises par Erding, trop brouillant devant Pelé. Mais le portier olympien se trouait dans la foulée sur un coup franc de Jouffre pourtant largement à sa portée (1-0, 82e). Suffisant pour envoyer au paradis les protégés de Philippe Hinschberger, qui réalise un magnifique coup dans la lutte pour le maintien ! Coup d'arrêt pour l'OM, qui n'a rien fait pour aller chercher les trois points ce soir... Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

