Real : Ronaldo, sportif le mieux payé en 2016

L'année 2016 était tout simplement celle de Cristiano Ronaldo (31 ans, 15 matchs et 13 buts en Liga cette saison) ! Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Supercoupe d'Europe et du Mondial des Clubs avec le Real Madrid mais aussi de l'Euro avec le Portugal, l'attaquant avait été logiquement nommé Ballon d'Or et meilleur joueur FIFA pour cette année. Et ce n'est pas tout...

Selon le magazine américain Forbes, le Lusitanien a été le sportif le mieux payé du monde en 2016 ! Avec 81,7 millions d'euros remportés au total, Ronaldo devance le buteur du FC Barcelone Lionel Messi (75,2 millions d'euros) et la star de la NBA LeBron James (71,5 millions d'euros). Une année quasiment parfaite pour CR7 !