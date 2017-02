PSG : Emery rend hommage à Thiago Motta « Par Damien Da Silva - Le 03/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré le poids des années, le milieu de terrain Thiago Motta (34 ans, 20 matchs en L1 cette saison) est parvenu à conserver sa place de titulaire cette année au Paris Saint-Germain en prenant le meilleur sur ses concurrents. Présent devant les médias ce vendredi, l'entraîneur parisien Unai Emery a félicité l'Italien pour son rendement. "Ce n'est pas une surprise, il est important pour l'identité de cette équipe et le contrôle du ballon. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent jouer dans cette position. Et même dans les autres clubs il n'y en a pas beaucoup non plus. Il est très professionnel et impliqué dans l'équipe", a apprécié le technicien espagnol. Et ce n'est pas Grzegorz Krychowiak, envoyé en CFA ce samedi, qui pourrait dire le contraire... Et ce n'est pas Grzegorz Krychowiak, envoyé en CFA ce samedi, qui pourrait dire le contraire...

