Arsenal : Wenger voulait Kanté depuis Caen...

Avant le choc de la 24e journée de Premier League entre Arsenal et Chelsea samedi (13h30), l'entraîneur des Gunners Arsène Wenger a été interrogé sur les belles performances du milieu de terrain des Blues N'Golo Kanté (25 ans, 22 matchs et 1 but en Premier League cette saison). Fan de l'international tricolore, le technicien français a réalisé une révélation le concernant.

"J'ai essayé de le recruter. Quand il était en France et quand il était à Leicester. On ne peut pas tout expliquer mais cela devient évident lorsque vous regardez où il a atterri. Je ne veux pas parler plus de cela, les transferts sont les transferts", a relativisé Wenger devant les médias.

Malgré tout, Arsenal peut nourrir de gros regrets étant donné le rendement de l'ancien joueur de Caen.