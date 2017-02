West Ham : Payet, le propriétaire ne digère pas « Par Damien Da Silva - Le 03/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un long bras de fer cet hiver, le milieu offensif Dimitri Payet (29 ans, 1 apparition toutes compétitions cette saison) a quitté West Ham pour l'Olympique de Marseille dans le cadre d'un transfert à 29,3 millions d'euros. Et de son côté, le co-propriétaire des Hammers David Gold a toujours du mal à digérer ce faible prix de vente. "Si les fans sont furieux, c'est à cause de son départ en dessous de sa valeur. Pendant l'Euro 2016, il était estimé entre 46 et 58 millions d'euros. Mais nous avons eu seulement 29 millions d'euros injustement... car il n'y avait qu'une seule proposition et qu'il voulait partir qu'à Marseille. Dans un marché ouvert, il nous aurait rapporté au moins 40 millions d'euros. Les fans sont furieux car ils ont perdu leur chouchou à un prix injuste", a commenté le dirigeant pour BT Sport. Les supporters de West Ham ont été aussi énervés par le comportement jugé irrespectueux de Payet. Les supporters de West Ham ont été aussi énervés par le comportement jugé irrespectueux de Payet.

