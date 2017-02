OM : Vainqueur, la concurrence sera rude

Seulement prêté par l'AS Roma à l'Olympique de Marseille cette saison, le milieu de terrain William Vainqueur (28 ans, 15 matchs en L1 cette saison) s'est imposé ces derniers mois comme la patron de l'entrejeu phocéen. Indiscutable à l'OM, le joueur a toujours clamé son intention de rester sur le long terme, mais son prêt ne comporte aucune option d'achat...

Et selon les informations du quotidien L'Equipe, plusieurs formations européennes, notamment Southampton et Villarreal, ont approché en janvier la Roma pour tenter, en vain, de casser le prêt de Vainqueur à l'OM et ainsi le récupérer. Auteur de belles performances, l'ancien Nantais va intéresser du monde l'été prochain et Marseille devra se montrer convaincant pour le conserver définitivement.