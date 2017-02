L1 : Metz-Marseille, les compos probables

A l'occasion de la 23e journée de Ligue 1, Metz reçoit l'Olympique de Marseille ce vendredi (20h45) au Stade Saint-Symphorien. Pour cette occasion, le coach messin Philippe Hinschberger sera privé de Diagne et Cohade, suspendus, de Mandjeck, à la CAN, puis de Selimovic, Mollet et Thill, tous à l'infirmerie. En face, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia doit composer sans Evra, Hubocan, Diaby et Diarra, blessés. Pas encore prêt physiquement, Payet devrait débuter sur le banc. Voici la composition probable des deux équipes.

Metz : Didillon - Balliu, Bisevac, Falette, Signorino - N'Guette, Doukouré, Jouffre, Phillips, Lejeune (c) - Diabaté.

Marseille : Pelé - Sakai, Fanni, Rolando, Doria - Lopez, Vainqueur, Anguissa - Thauvin, Gomis (c), Cabella.