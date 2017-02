Chelsea : Costa d'accord avec un autre club ?

Chelsea : Costa d'accord avec un autre clu b ? « Par Damien Da Silva - Le 03/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé sur le départ lors du dernier mercato d'hiver en raison d'une approche d'une équipe chinoise, l'attaquant de Chelsea Diego Costa (28 ans, 21 matchs et 15 buts en Premier League cette saison) avait été finalement retenu par les Blues après une période mouvementée, où l'Espagnol avait été notamment écarté du groupe d'Antonio Conte. Avec le retour du joueur sur les terrains depuis, cette affaire semblait terminée, mais ce ne serait pas totalement le cas ! En effet, selon les informations de la Cadena Ser, l'avant-centre dispose d'un accord avec une formation Chinese Super League pour un énorme contrat avec à la clé un salaire de 30 millions d'euros par an ! Et cet été, Chelsea sera sûrement plus enclin à se séparer de Costa, pas toujours irréprochable dans son comportement.

